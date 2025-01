Moradores dizem que água está com "gosto de terra". Dmae diz que são realizadas 2,4 mil análises diárias. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Após uma série de reclamações por conta do gosto e do cheiro da água em Porto Alegre, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) diz ter aumentado a dose de dióxido de cloro utilizada no tratamento para minimizar as percepções. Apesar dos relatos, que vêm de bairros como Teresópolis e Menino Deus, o órgão público diz que não identificou floração de algas nos testes laborais que são realizados diariamente.

O Dmae atribui o gosto e cheiro percebidos pelos moradores à redução do nível do manancial do Guaíba, o que costuma ocorrer no verão, período com menos chuva. À reportagem de Zero Hora, o departamento garante que toda água fornecida é adequada ao consumo humano e que são realizadas 2,4 mil análises diárias nos pontos de captação, tratamento e distribuição da Capital.

— É um processo natural do período mais quente do ano, não gerando impacto na potabilidade. A cada duas horas, testamos a água nas estações de tratamento. Podemos garantir que ela é própria para consumo — afirma a diretora de Tratamento e Meio Ambiente do Dmae, Joici Becker.

Os relatos também vêm dos bairros Santa Tereza, Centro Histórico e da região das ilhas. O Dmae não tem previsão exata para quando o gosto e o cheiro irão sumir totalmente.

Geisa Silveira é síndica de um edifício na Rua dos Andradas, próximo à orla do Guaíba, no Centro Histórico. Ela diz estar evitando tomar até a água que passa pelo filtro.

— O cheiro sempre fica muito forte nessa época do ano. Tudo que faço em casa está sendo com água mineral, inclusive cozinhar. Não dá nem para fazer o chimarrão, que é fervido — diz.

No mesmo bairro, o empresário Elson Simonetti, dono da Confeitaria Andradas, também chegou a sentir diferença no cheiro e no gosto da água. Porém, de ontem para hoje, ele diz que a situação começou a normalizar em seu apartamento, que fica na Rua Duque de Caxias.

— Ao escovar os dentes, senti um gosto diferente, um sabor de terra, mas está melhorando — diz Simonetti.

Os sistemas de abastecimento de água (SAA) Moinhos de Vento e Menino Deus são os que registraram maior número de reclamações via fone 156 e aplicativo 156+POA, canais que seguem sendo indicados para queixas quanto à qualidade da água. Ambos os sistemas possuem a captação de água próxima ao cais do porto e à foz do Rio Gravataí.