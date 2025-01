Porto Alegre registra dois casos de raiva em morcegos em 20 dias

Porém, é importante que as pessoas saibam os hábitos dos morcegos e o motivo de surgirem em áreas urbanas nessa época do ano, quando buscam por alimentos.

— Eles saem de áreas verdes, mais remotas, no verão. Então, chegam até as cidades para conseguirem se alimentar justamente durante a primavera e o verão, períodos em que há mais baratas, mosquitos e revoadas de cupins na fase alada. É período de gestação das fêmeas. Por isso, procuram locais seguros, escuros — afirmou Soraya, que é doutora em Diversidade e Manejo da Vida Silvestre.

Por conta da preferência por locais mais seguros, escuros e protegidos, os morcegos geralmente procuram casas ou prédios e permanecem por alguns meses. Nestes casos, a chefe da equipe de Fauna da SMAMUS explica que o correto é abrir janelas e apagar as luzes ao fim da tarde para facilitar a saída do animal silvestre.

— O que as pessoas devem fazer é evitar o contato com fezes ou urina do animal que permaneceu por um tempo na casa. Outra dica é vedar todos os locais que possam ter facilitado a entrada do mamífero — disse.