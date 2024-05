A primeira bomba flutuante emprestada pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) a Porto Alegre foi instalada neste domingo (19) no bairro Sarandi, ao lado da casa de bombas 9, às margens da freeway. Ligada a dois geradores, a bomba com capacidade de drenar dois mil litros por segundo foi acionada no final desta tarde.