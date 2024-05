Os hospitais de Porto Alegre estão atuando desde o fim de semana apenas com atendimentos de urgência e emergência. Outro problema enfrentado pelas unidades hospitalares da capital é o racionamento de água, já que alguns estão sendo abastecidos com caminhões pipa. Agora, o principal obstáculo enfrentado é com a baixa no número de profissionais nos turnos de trabalho, afetados pela enchente.