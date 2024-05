Moradores da região da Rua José de Alencar perceberam a água baixando na manhã de quarta-feira (15), no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Com o cenário atual — a inundação recuou até as proximidades da Avenida Praia de Belas —, o Hospital Mãe de Deus planeja retornar os atendimentos até o final do mês.