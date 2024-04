O primeiro dia de pesquisa de mobilidade urbana na Avenida Castelo Branco, em Porto Alegre, causou transtornos aos motoristas na manhã desta terça-feira (2). Com a presença da EPTC e da Guarda Municipal, o trabalho acentuou a lentidão típica do horário, estendendo a retenção à freeway até quase o cruzamento com a BR-116.