A presença de mercadinhos dentro dos condomínios consolidou-se de vez em Porto Alegre. A operação funciona durante as 24 horas do dia em uma pequena sala ou até em um contêiner. Os moradores podem acessar produtos como alimentos, bebidas, itens de limpeza e higiene sem a necessidade de deslocamentos até supermercados ou pontos de venda. Os imóveis com esses ambientes inclusive estão mais valorizados no mercado.