O sábado (13) é de artes marciais para jovens de regiões carentes de Porto Alegre. Desde as 9 horas acontece no bairro Menino Deus a I Copa Futuro Suave RS de Jiu-Jitsu, organizada pelo Pró-Esporte RS, programa do governo do Estado, a partir de proposta do Clube Amigos do RS (Cars). A atração é aberta ao público, sem cobrança de ingressos.