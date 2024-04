O Instituto-Geral de Perícias anunciou nesta sexta-feira (12) novas medidas para agilizar a emissão da carteira de identidade. O Departamento de Identificação, localizado no bairro Azenha, em Porto Alegre, terá o número de estações de atendimento ampliado de 10 para 15, e haverá reforço no expediente em dois sábados, 21 e 27 de abril, no mesmo horário que costuma funcionar durante a semana, das 8h às 18h.