Motoristas que utilizam a BR-116, em Canoas, na Região Metropolitana, terão que enfrentar alterações no trânsito a partir desta quinta-feira (4). Conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), haverá restrição de tráfego devido a obras entre o km 262 e o km 266 a partir das 9h. Até as 9h30min desta quinta, nenhum serviço havia iniciado no trecho.