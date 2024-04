Uma portaria divulgada pelo Ministério dos Transportes no dia 8 de março determinou que todas as concessionárias de rodovias do país passem a oferecer a opção de pagamento de pedágios por Pix a partir de junho deste ano. A medida ainda depende de detalhamento da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), mas tem o objetivo de dar mais alternativas aos motoristas e melhorar a eficiência do pagamento. Nas rodovias da Serra com cobrança de tarifa, porém, o Pix já é realidade.