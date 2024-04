Quem passa pelas imediações do Estádio Beira-Rio, nas últimas semanas, deve estar se perguntando para que serve a aeronave estacionada no terreno lateral ao campo de futebol do Colorado. Pois o primeiro voo do Avião Alegre já tem dia e hora marcados: a estreia do equipamento, que deve operar por cerca de 90 dias na Capital como uma alternativa de diversão e lazer, ocorrerá às 10h desta quarta-feira, 1º de maio.