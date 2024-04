A tradicional Cavalgada de São Jorge Guerreiro, realizada no Extremo Sul da Capital, teve, neste domingo (21), a sua 30ª edição, sob coordenação do Templo Universal da Paz Pai Francisco de Luanda — Mestra Tala. A movimentação de cavaleiros começou cedo na manhã ensolarada, tomando conta de ruas e avenidas do bairro Belém Novo.