Um acidente envolvendo uma moto, um caminhão e dois carros causou bloqueio e congestionamento no início da manhã desta segunda-feira (1º) na BR-116, entre Porto Alegre e Canoas. O fato ocorreu por volta das 6h. O motociclista sofreu ferimentos leves. Conforme socorristas do Samu, o condutor da moto sofreu ferimentos no punho. Ele foi encaminhado ao hospital. Os demais envolvidos não se feriram.