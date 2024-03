Daniel Gesswein Silveira nem se estressa mais. Pegar tranqueira em boa parte do deslocamento para o trabalho faz parte da rotina do administrador de 34 anos. Morador do bairro Vila Nova, em Novo Hamburgo, ele sai de casa todos os dias às 6h30min e utiliza a BR-116, rodovia que está passando por obras e que frequentemente registra acidentes, o que causa congestionamento.