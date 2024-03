O domingo nublado e de clima um pouco mais ameno do que nos últimos dias garantiu boa afluência de público no lançamento da 244 ª Feira do Peixe de Porto Alegre. A festa foi inaugurada, como já é tradicional, na Colônia Z-5 de Pescadores, na Ilha da Pintada. E contou com os atrativos de sempre: tainha assada na taquara, pirão, farofa e música – via de regra, samba.