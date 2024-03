A sede do Conselho Tutelar da Microrregião 4, no bairro Partenon, em Porto Alegre, mudará de local após serem detectados problemas na estrutura do prédio. A decisão foi tomada no final da manhã desta quinta-feira (14), depois de uma vistoria técnica feita por um engenheiro da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. O novo local, ainda indefinido, deverá ser escolhido nos próximos dias.