A Defesa Civil de Porto Alegre interditou na tarde desta quarta-feira (13) a sede do Conselho Tutelar da Microrregião 4, no bairro Partenon, por risco de desabamento. Agentes do órgão foram até a Rua Manoel Vitorino, onde fica a sede do conselho, após uma denúncia anônima, e notificaram os responsáveis pela administração do espaço sobre a precariedade da estrutura.