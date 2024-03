Antes mesmo de entrar no corredor de estandes montados no Largo Jornalista Glênio Peres, no centro histórico da Capital, já dá para ouvir as palmas dos vendedores e os gritos de "baixou a tainha!", "aqui o camarão é de verdade, não é só gelo!", "se levar dois tem promoção!". A 244ª edição da tradicional Feira do Peixe de Porto Alegre vive, nesta quinta-feira (28), seu dia de maior movimento, comemoram os comerciantes.