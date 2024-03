Os cachorros Banzé, Lost, Aurora, Thor e Ghoda não tiram os olhos do passeador Tarlison Suello, 46 anos, enquanto aguardam no gramado do entorno da Ponte de Pedra, no Largo dos Açorianos, em Porto Alegre. Resgatados de situação de rua, todos vivem sob os cuidados do tutor, que tem como atividade profissional levar grupos de pets para passear.