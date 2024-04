Quarenta e dois bairros de Porto Alegre vão ficar sem água a partir do início da manhã de terça-feira (2) para que o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) faça correções e adaptações na rede. Além de retomarem os serviços no Quadrilátero Central, as equipes realizarão obras na estação de bombeamento São Jorge I e a troca de uma canalização na rua Campos Elíseos, junto à esquina com a rua Oscar Pereira.