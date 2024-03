Quem circular pelos pavilhões do South Summit Brazil na quinta-feira (21) vai encontrar adolescentes concentrados e ansiosos por subirem ao palco The Next Big Thing para apresentar suas propostas inovadoras na grande final do HackaTchê 2024. Iniciado em 2022, junto à primeira edição do evento, o HackaTchê reúne estudantes e docentes da rede estadual para pensar soluções para problemas relacionados com os Objetivos de Desenvolvimento Social (ODS), proposto pela Organização das Nações Unidas (ONU). A edição deste ano vai contar com novidades e um número recorde de inscrições. Em comparação com 2023, a procura das escolas aumentou 112%.