O tradicional HackaTchê, competição anual promovida pela Secretaria Estadual da Educação (Seduc), realizará mais uma edição entre os dias 18 e 20 de março. O objetivo do evento, que ocorre no Parque Científico e Tecnológico (Tecnopuc) da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), é fomentar o ecossistema de inovação no Rio Grande do Sul, com a participação de alunos de escolas públicas.