A solidariedade "coloriu" em tons de azul, laranja, vermelho e roxo a Ilha do Pavão neste sábado (9), em Porto Alegre. Organizada pelo voluntariado do Instituto Moinhos Social, braço social do Hospital Moinhos de Vento, em parceria com a DU99, a ação trouxe melhorias à sede da Associação Vitória da Ilha do Pavão, que acolhe a comunidade do Arquipélago.