Nesta sexta-feira (23) e sábado (24), as atenções estarão voltada para um só lugar: o Complexo Cultural do Porto Seco. Por lá, as escolas de samba de Porto Alegre e cidades vizinhas vão apresentar o trabalho que há meses vem sendo preparado dentro dos barracões. Foi tudo feito de muita garra e suor - literalmente.