Cinco escolas de samba da Série Ouro passam pelo Porto Seco no segundo dia de desfiles do Carnaval de Porto Alegre. Vini Moura e Maurício Saraiva comandam a transmissão em vídeo em GZH e rádio 92, que também contará com os comentários de Alexandre Rodrigues. Antes, se apresentam as agremiações da Série Prata.