Uma refeição comum para os brasileiros está pesando mais no bolso neste começo de 2024. É que conforme o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), arroz, feijão, tomate e batata ficaram entre as maiores altas da cesta básica de Porto Alegre no primeiro mês do ano. Os dados constam no levantamento publicado nesta terça-feira (6).