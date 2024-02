Enfim, vai reabrir a unidade do Tudo Fácil do centro de Porto Alegre. Mas o endereço mudou para o Pop Center (Avenida Júlio De Castilhos, 235 - 3º andar). Até março de 2020, ficava na esquina da Avenida Borges de Medeiros com a Rua Andrade Neves..