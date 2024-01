Estão sendo realizados trabalhos de contenção em um talude na área verde do Morro Ricaldone, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. A execução do serviço, que está sob responsabilidade da empresa R.C.A Engenharia e Infraestrutura, deverá se estender por cinco meses. O valor será de R$ 1,2 milhão, sendo que o projeto foi doado à prefeitura pelos moradores da região.