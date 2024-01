O quinto relatório sobre as condições para banho na orla do Guaíba, em Porto Alegre, aponta que todos os seis pontos monitorados pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) são considerados próprios para banho. É a primeira vez que isso acontece neste verão. São três pontos no bairro Belém Novo e três no Lami, na zona sul da Capital.