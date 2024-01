Com a chegada do calor, nem todo mundo consegue (ou quer) se deslocar da Capital para as praias do litoral gaúcho. E para quem fica em Porto Alegre, GZH apresenta opções gratuitas e naturais para dar um mergulho. São dois pontos no Extremo Sul que proporcionam uma viagem semelhante a uma ida à praia, principalmente, para quem mora em outras regiões da cidade.