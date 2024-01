A comunidade do Morro da Cruz, na zona leste de Porto Alegre, está sendo submetida a um experimento para amenizar as altas temperaturas e a sensação de abafamento durante o verão. Uma pequena casinha de madeira no Beco das Pedras, nas imediações da Rua Padre Mascarenhas, foi a primeira a ter o forro preenchido por lã de ovelha.