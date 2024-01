Engenheiros do Departamento Municipal de Águas e Esgoto (Dmae), da CEEE Equatorial e Gabinete do Prefeito de Porto Alegre irão integrar o Comitê criado nesta segunda-feira (29) para estabelecer melhorias no fornecimento de energia nas estações de bombeamento e tratamento de água. A criação do grupo foi decidida em reunião envolvendo a prefeitura da Capital e a presidência da concessionária.