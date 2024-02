Nove dias após o temporal, não há mais bloqueios de trânsito em Porto Alegre por queda de árvores. É o que aponta o balanço da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) divulgado no fim da tarde desta quinta-feira (25). Ao menos 287 vias tiveram algum tipo de bloqueio causado pelos impactos do temporal do último dia 16.