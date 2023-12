Os vereadores de Porto Alegre aprovaram nesta quarta-feira (13) o projeto de lei que reduz o tempo de residência do cidadão em Porto Alegre para acessar o Programa Mais Habitação – Compra Compartilhada. A proposta, de autoria do vereador Pablo Melo (MDB), altera de cinco para dois anos o tempo de residência na Capital para ingressar no programa.