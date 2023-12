Os organizadores do South Summit Brazil prorrogaram o período de inscrições para a competição de startups. Os empreendedores interessados em participar da disputa terão até 12 de janeiro de 2024 para registrarem suas candidaturas de maneira gratuita no site oficial. O evento será realizado de 20 a 22 de março, no Cais Mauá, em Porto Alegre.