Projeto voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade social, o Empreendedores do Amanhã está sendo lançado neste sábado (9), em Porto Alegre. A iniciativa é do Instituto de Estudos Empresariais (IEE) e do Instituto Atlantos, em parceria com o Ministério Público, o Instituto Caldeira e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).