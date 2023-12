Com festa que não perdeu o brilho nem com a chuva da noite deste domingo (3), na quadra da escola de samba Imperatriz Dona Leopoldina, no bairro Rubem Berta, foi escolhida a Corte da Diversidade do Carnaval de Porto Alegre 2024. O trio será formado por Maria Estela (Rainha da Diversidade), representando o Bambas da Orgia, Valentina Brandão (Primeira Princesa), da Império do Sol, e Alicia Soares (Segunda Princesa), da Resenha na Sala.