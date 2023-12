A revitalização do viaduto Otávio Rocha, no Centro Histórico, em Porto Alegre, é tema do episódio desta semana do Perimetral Podcast. Paulo Germano entrevista o secretário de Obras e Infraestrutura, André Flores, o urbanista Eduardo Galvão e o professor de Arquitetura Eber Marzulo. Um ano após o início das obras, a prefeitura estuda conceder o viaduto Otávio Rocha para a iniciativa privada.