Oito localidades da região dos bairros Agronomia e Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, seguem enfrentando falta de água nesta terça-feira (19), de acordo com atualização mais recente do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). Conforme nota referente à situação às 6h, as áreas estão desabastecidas por não haver água suficiente nos reservatórios.