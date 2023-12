Subiu de 14 para 28 o número de localidades sem água nesta segunda-feira (18) em Porto Alegre. De acordo com o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), entre os motivos estão a falta de nível em reservatórios da cidade que afetam, desde o começo do dia, localidades como Lomba do Pinheiro, Chácara das Pedras, Vila Santa Helena e Vila Bonsucesso. Ainda conforme o órgão, devido às altas temperaturas, houve aumento do consumo e vários reservatórios secaram.