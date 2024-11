O Sol em Sagitário fará bom aspecto com Marte e Plutão, indicando uma fase leve e cheia de energia para batalhar pelos sonhos. No entanto, a tendência também será de excessos de todos os tipos. Mercúrio, retrógrado em Sagitário, fará aspecto tenso com Júpiter e Netuno. Isso sugere uma possível dificuldade para ter clareza nos pensamentos. Portanto, será necessário rever conceitos e crenças.