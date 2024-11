O 19 de novembro marcou o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, data estipulada há uma década pela Organização das Nações Unidas (ONU) na ideia de fazer pensar sobre os desafios desta empreitada. Para refletir sobre a data, Donna conversa com a empreendedora Soraia Schutel, 44 anos, cofundadora da escola de líderes Sonata, empresa com sede em Porto Alegre que oferece formações para o Brasil e o mundo. Inaugurada em 2015, a escola tem como objetivo formar líderes mais conscientes, intuitivos e humanos.