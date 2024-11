Esquecida em um cofre Notícia

A redescoberta de uma joia histórica: veja a primeira coroa de Miss Porto Alegre, que chegou a ser dada como desaparecida

Peça foi encomendada pela prefeitura em 1970 e confeccionada pelo joalheiro de Caxias do Sul Júlio Andreazza, com o custo de 5 mil cruzeiros e pesando quase um quilo. Ao longo do tempo, foi alvo de rumores de desaparecimento

12/11/2024 - 15h28min Atualizada em 12/11/2024 - 15h43min