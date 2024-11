Putin chama ataque à Ucrânia com míssil projetado para levar arma nuclear de 'teste'

O presidente russo, Vladimir Putin, escalou na quinta, 21, seu confronto com o Ocidente, dizendo que havia atacado a Ucrânia usando um novo míssil balístico hipersônico de alcance intermediário chamado Oreshnik. Os ucranianos confirmaram o ataque, mas acusaram a Rússia de usar um míssil intercontinental (mais potente, portanto) com capacidade nuclear. Em qualquer caso, o disparo seria a primeira vez que a Rússia lança uma arma com capacidade nuclear na guerra.