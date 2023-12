Um princípio de incêndio, na manhã desta quinta-feira (21), em um veículo no estacionamento localizado em um prédio anexo ao Centro Administrativo do governo do Estado (CAFF), provocou a evacuação do CAFF. O veículo atingido foi um Fiat Siena. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o incêndio. Segundo o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Márcio Fernando Sittenesk, o princípio de incêndio ocorreu na parte frontal do carro, localizado no capô. Ele informou ainda que o motorista do carro estava manobrando o veículo quando percebeu a fumaça.