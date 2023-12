O calendário com as 12 fotos vencedoras da 2ª edição do Concurso de Fotografia do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do RS (CAU-RS) será lançado na segunda-feira (18), às 17h30min, em evento no Solar da Catedral, localizado no Salão Nobre da Catedral Metropolitana de Porto Alegre. O tema proposto foi Patrimônio Cultural Edificado do Rio Grande do Sul em Art Déco.