Moradores de Porto Alegre com dívida de até R$ 2.627,80 e que estão sendo cobrados via judicial serão perdoados pela prefeitura. Em anúncio nesta quarta-feira (13), a Procuradoria-Geral do Município listou 2.992 processos judiciais de cobrança que se enquadram neste quesito. O montante corresponde a quase 9% do número total de execuções fiscais em tramitação hoje na prefeitura, que reúne cerca de 40 mil processos vigentes.