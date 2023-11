Já havia passado mais de 15 horas do desaparecimento de Heverton Meireles, nove anos, Kauã Lucca, sete, Isabelly, oito, e Murillo Arthur Silva dos Santos, de cinco anos, no Morro da Cruz, zona leste da Capital, quando, pouco antes das 9h desta sexta-feira (10), uma mensagem chegou no celular dos bombeiros: era uma foto das crianças, todas vivos e em bom estado de saúde. O momento foi de alívio e emoção. Familiares, amigos e moradores da região, que ajudavam nas buscas desde a noite anterior, comemoraram o desfecho.