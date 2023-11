As quatro crianças desaparecidas no Morro da Cruz desde a noite de quinta-feira (9) foram encontradas com vida na manhã desta sexta-feira (10). Após a madrugada de buscas pelo Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e com apoio de moradores da região, Heverton Meireles, nove anos, Kauã Lucca, sete, Isabelly, oito, e Murillo Arthur Silva dos Santos, de cinco anos foram localizadas. Elas foram encaminhadas para atendimento médico numa Unidade de Pronto-Atendimento.